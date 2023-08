Babbo stengte i protest

18. august 2023 Aktuelt

STENGT: Lennart Pedersen stengte Babbo Collective i protest torsdag 3. august. Oslo kommune kjenner seg ikke igjen i kritikken. Foto: Helene Mariussen / VG

Malene Strande Cae

Restaurant-gründer Lennart Pedersen mener at kommunen gjør det vanskelig å drive restauranter i Oslo.

Natt til onsdag 2. august postet Lennart Pedersen under bedriftens instagramkonto @babbocollective en beskjed på «story»-funksjonen i appen. Her startet han innlegget med «Ha det – takk for alt», før han skrev videre at han er ferdig i Oslo.

– Vi er bare en gjeng med venner som ville åpne et hyggelig sted å være, men når man blir presset så hardt som vi har blitt nå, så stiller man seg spørsmålet om det er verdt det, utdyper han til Godt.no.

FRUSTRERT: Dette er storyen som ble publisert av Lennart Pedersen natt til 2. August. Foto: Skjermdump fra Babbo Collectives Instagram-story

Innlegget ble fjernet kort tid etterpå, men da vi tok kontakt med Pedersen sier gründeren at frustrasjonen blant annet bunner i kontraktoppsigelse av utearealet, som blant annet er omtalt av Børsen.no.

– Innlegget var et resultat av frustrasjon som har bygget seg opp over flere måneder. Alt eksploderte.

– Kulturen i Oslo hvor vi kan mikse utendørsliv med uteliv er helt unikt, men systemet gjør at det er en stor risiko å starte større og bedre restauranter. Man tør ikke ta sjanser, sier en oppgitt Pedersen.

Etter å ha snakket med Pedersen fikk vi en sms der han skrev at han stenger dørene til restauranten på Grünerløkka i protest. De stengte dørene forble låst i over en uke, men åpnet igjen forrige fredag.

Tidligere i sommer har spesielt Babbo-filialen på Grünerløkka, som åpnet 1. april i år, vært under lupen til blant annet Oslo kommune etter flere klagesaker. Og det er håndteringen av disse fra kommunen Pedersen har blitt særlig frustrert over.

Den siste diskusjonen har handlet om bruk av utearealet. I kontrakten står det nemlig skrevet at de kun kan bruke 11 kvadratmeter, noe restauranten har overgått ved flere anledninger.

UTESERVERING: Her er noe av uteplassen som Babbo nå er fratatt retten til å bruke ut høsten. Foto: Helene Mariussen / VG

Overtrampene har ført til oppsigelse av kontrakten for utearealet ut sesongen, og Babbo får dermed ikke holde uteservering resten av året. Lokalet innendørs kan holdes åpent.

–Bydelen startet dialog med Babbo Collective i april om bruk av for mye areal, og sendte en advarsel i midten av juni. Da dette ikke førte frem fikk de oppsigelsen 28.06.2023, med virkningsdato 31.07.2023, svarer Nedim Dizdarevic, pressevakt i Oslo kommune, bydel Grünerløkka på mail.

I kontrakten mellom Babbo Collective og bydel Grünerløkka står det at de 11 kvadratmeterne restauranten er tildelt, skal deles inn i en seksjon på tre ganger tre meter, og en seksjon på to ganger en meter.

Pedersen mener det er ekstra vanskelig å unngå at noen havner utenfor de oppstrekede linjene, spesielt på gode solskinnsdager eller under høytider som 17. mai. Da har han nemlig opplevd at restaurantgjengere tar med stoler hjemmefra, forteller han.

Pedersen innrømmer at de gjorde en feil, men mener konsekvensene burde vært mer proporsjonerte til feilen som ble begått.

– Men dere var for mange utendørs?

– Ja, det var vi og det har vi vært helt åpne om og beklaget. Har man gjort noe med vilje er det greit, men jeg misforsto kontrakten og det kunne blitt ordnet med en enkel samtale.

Med det som av Pedersen oppleves som mange og urimelige krav, mener han at kommunen gjør det vanskeligere å være gründer i Oslo.

– Det er vanskelig nok å åpne noe her med alle lover og regler. Du trenger også mye penger og det er mer ekstra jobb.

Foto: Helene Mariussen / VG

Alt dette mener han også fører til at Oslo henger langt bak mange andre storbyer i utviklingen, og at det er mye uutnyttet potensial som ikke får kommet til sin rett.

– Jeg håper det blir flere som ønsker å prøve seg, men dette tror jeg vil skremme folk fra å prøve.

– Ved å innføre så mange lover og regler, og ikke minst ha så mange kontroller som de har, blokkerer kommunen for kreativiteten.

Hva gjelder at systemet legger for lite til rette for å opprette nye bedrifter, at reglene er for strenge og at det er for mye byråkrati, svarer pressevakt Nedim Dizdarevic i Oslo kommune bydel Grünerløkka følgende:

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen. Bydel Grünerløkka har mange kafeer og restauranter, og mange av disse har uteservering.

PROTEST: Det sto tydelig skrevet på døren til Babbo Collective på Løkka at de var stengt i protest. Foto: Helene Mariussen / VG

– Bydel Grünerløkka er rik på kafé- og restaurantliv. Slik ønsker vi at det skal fortsette å være og vi legger også til rette for det gjennom utleie av gateareal. Av hensyn til fremkommelighet for bydelens innbyggere er det viktig at aktører som leier gateareal ikke går utover arealet de har fått leid.

Babbo-gründeren er opprinnelig fra Danmark og startet Babbo-eventyret i København. Han mener det er store forskjeller på hvordan det legges opp til å drive restaurant i Oslo, i motsetning til den danske hovedstaden.

– Vi må se på det store bildet. I København er de lokale myndighetene der for å hjelpe deg med å fikse opp i problemene, de er blant annet med på kontrollene, forteller Pedersen.

– Den store forskjellen er at de i Oslo heller motarbeider bedrifter fremfor å hjelpe dem med å utvikle seg, hevder Pedersen.

ØNSKER ENDRING: Lennart Pedersen vil gjerne at kommunen støtter og hjelper mer enn i dag. Foto: Helene Mariussen / VG

Pedersen mener også at antallet klager har ført til et strengere blikk på restauranten. Til det svarer Dizdarevic at det snarere er at bedriften ikke har overholdt regler etter flere advarsler fra bydelen som er det avgjørende i saken.

– Grunnen til at Babbo Collective mister retten til å leie er at gateareal er misligholdt, og at de over tid ikke har forholdt seg til avtalt areal. Bydelen har gitt tilbakemelding til andre leietagere om bruk av for mye areal, men de har rettet seg etter advarsler og forholdt seg til avtalt areal. Det har da ikke vært nødvendig å si opp kontrakter.

–Babbo Collective har mistet retten til å servere på det aktuelle arealet på grunn av beviselige brudd på vilkårene for bruk av arealet.

Det Pedersen ser for seg at hadde bedret situasjonen er blant annet mer hjelp og støtte fra kommunen og fortgang i prosessene.

– Jeg tror det handler om å ikke kontrollere så mye og så ofte, men heller støtte og hjelpe, sier han.

– Noen ganger må man kanskje endre reglene for å få fremgang.

På spørsmål om hvorfor systemet er som det er, svarer Dizdarevic:

– Det er viktig å ha klare regler for utleie av areal.

Videre forklarer han at dette er fordi flere har rett til å bruke arealet, og han presiserer at Babbo står fritt til å søke på nytt om å få bruke plassen til uteservering neste år.

– Babbo Collective har mistet retten til leie av gateareal ut sesongen, det vil si resten av høsten. De står fritt til å søke på nytt for vår, sommer og høst 2024.

STENGT: Også inneserveringen hos Babbo bar preg av de protest-stengte dørene før det åpnet igjen. Foto: Helene Mariussen / VG

Tony André Pedersen er en av initiativtagerne til Norsk restaurantforening, og driver restauranten Plah i Oslo. Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke kjenner til Babbo Collective eller deres drivere.

Han sier at bransjen gjerne skulle sett at systemet var mer tilrettelagt, spesielt for dem som driver i det små.

– Mengden av tilsyn, lover og regler er laget for de store aktørene, noe som gjør det mer krevende for mindre aktører å være oppdatert på alle de bestemmelsene man må følge, sier han og fortsetter:

– Disse kravene vil føre til at det etablerer seg flere grupperinger og høyere priser på grunn av behovet for flere ansatte – noe som igjen vil presse små aktører ut av markedet.

Når det kommer til å overholde tildelt areal for uteservering, kan han fortelle at det sannsynligvis er flere restauranter som har lignende problemer.

– Det skjer sannsynligvis ofte at mer areal blir benyttet enn det som er ment. I de aller fleste tilfeller er det gjester som bidrar til denne økningen. De flytter for eksempel bord på grunn av at solen flytter seg, det regner eller flere venner kommer til bordet. Dette er det ofte svært vanskelig å holde kontroll på til enhver tid.

–Får man da tilsyn er det viktig at tilsynspersonen skjønner utfordringen til serveringsstedet og ikke antar at serveringsstedet prøver å utnytte leieavtalen. Her savner vi mer forståelse og kunnskap og ikke minst at tilsynspersonene har samme opplæring av regelverket.

NFR: Tony André Pedersen driver restaurant Plah og er en av initiativtakerene i Norsk restaurantforening. Foto: Mattis Sandblad / VG

At ikke alle restaurantene har samme kontaktpersoner er også noe som kan føre til forskjeller i miljøet, til tross for at flere mener mye er blitt bedre etter pandemien, ifølge NRF-Pedersen.

– Opplevd servicenivå varierer dessverre fra bydel til bydel og hvem man har som kontaktperson – her spriker opplevelsene voldsomt. Fra aktører som er svært fornøyde til aktører som faktisk ikke skjønner hva saksbehandlerne skriver eller sier. Slik burde det ikke være. Slike store forskjeller skaper forskjellsbehandling og i verste fall uheldige konkurranseforhold.

– Kommunene burde se på det å drive restaurant eller annen næring som et «kundeforhold» slik alle andre virksomheter gjør. Det hadde nok økt både kompetansen blant dem som jobber mot virksomhetene, og opplevd service for dem som driver virksomhet.

Avslutningsvis legger han til:

– Det bransjen etterlyser er mer «kundefokus» og mer samstemt håndheving av regelverket.

Det er ikke første gangen etter åpningen i april at dørene til Babbo på Øvrefoss er lukket og låst. Allerede etter tre uker åpent stengte politiet restauranten på dagen grunnet en fest som gikk ut av kontroll. Saken ble først omtalt av Avisa Oslo.

Restauranten ble da åpnet igjen dagen etter.

