Min Matdrøm: Live Edvardsen

17. februar 2023 Aktuelt

NY PÅ SKJERMEN: Live Edvardsen dukker opp på TV-skjermen en gang i uken denne sesongen. @ellenaabol

Åsa H. Aaberge Journalist Lagre artikkel

Live Edvardsen (24) går fra Michelin-restauranten Credo til TV i år. Ellers gleder hun seg til den lokale delikatessen «kjøtt og påsse» hos mormor.

Live Edvardsen er kokk på Credo og kollega av Heidi Bjerkan som vi nylig snakket med i denne spalten. I 2023 dukker Edvartsen opp på TV også, i «Masterchef Unge talenter» som hun leder sammen med Kjartan Skjelde.

Hvordan var det å være med på MasterChef?

– Det var en stor opplevelse, og utrolig fint å se dedikasjonen og iveren til de unge kandidatene på kjøkkenet. Det var enormt å se den bratte læringskurven deres. Jeg håper det gir engasjement og inspirasjon til de som sitter hjemme og ser på

Hvilket matminne, eller måltid, fra i fjor vil du gjenskape i 2023?

– De aller fleste av mine gode matminner handler mye om hvem jeg har delt minnene med. For 2023 håper jeg på enda flere muligheter til å dele gode måltider med folk jeg er glad i.

Hvor gleder du deg til å spise?

– Jeg gleder meg alltid til å dra hjem til mormor Ella, der får jeg husmannskost som er typisk for Surnadal hvor jeg kommer fra. Så har jeg et stort ønske om å besøke Trasti og Trine i Alta. Synes det er kult at de driver med hundekjøring i Finnmarksnatur, og lager kortreist mat i ganske usedvanlige naturomgivelser.

Hva lager mormor Ella som er typisk Surnadal?

– «Kjøtt og påsse», som er en lokal matrett kjent i et fåtall kommuner på Nord-Møre. Opprinnelsen kan spores tilbake til tiden før fryseren var oppfunnet, og er resultat av nødvendigheten ved å konservere mat. Kjøttet ligger i salt over lengre tid, før det deretter blir vannet ut og servert med tilbehør som potet og kålrotstappe. Og «bakels og græt», som er vaffel og søt grøt.

Noen nyåpninger eller steder du ikke har spist på før, du gleder deg til?

– Skulle gjerne hatt mer tid til å besøke nye restauranter. Jeg ønsker spesielt å en dag besøke Restaurant Rest og nye Plah.

Hvilke nye retter vil du prøve å lage i år?

– Vi er så bortskjemte her i Trøndelag med spennende råvarer og smaker, som alltid gir inspirasjon til nye retter og måter å lage mat på. Ofte er det mye fokus på sjømat og kjøtt, men det kan være like kult å jobbe med retter som baserer seg kun på sesongbaserte norske grønnsaker, for å fremme mangfoldet av dem og de flotte gårdene de kommer fra. Ofte kan historien og bakgrunnen til selve råvaren gi inspirasjon til retten.

Er det ellers noe nytt du vil lære deg eller gjøre med av på kjøkkenet?

– Preservering! Jeg vil gå dypere inn i det og lære mer om metodene. På Credo, Jossa og Edoramen driver vi allerede på med preservering i høy grad, men dette er et bredt felt. Det gjelder både tradisjonelle metoder men også nye teknikker. Ikke minst handler dette om å ta vare på tradisjoner - å være selvforsynt, og forstå hvordan de tok vare på mat før i tiden.

Edvardsen jobber som kokk på Credo i Trondheim. Marthe Amanda Vannebo

Hva har du dilla på å lage nå?

– Vaktel fra Hammerfjeld Gård som drives av visjonæren Heidi Jaksland Kvernmo. Vaktel er en fantastisk rik råvare. Vaktlene lever godt i Geitastranda i Orkdal, og Heidi har en kompromissløs holdning til dyrevelferd. Og som med alle råvarer, gir det oss kokker motivasjon til å utvikle retter med ytterst respekt for dyret og livet det har levd.

Hvilken matvare eller ingrediens vil du bruke mer?

– Sjømat generelt. Det er så mye fra havet som kan utforskes enda mer og tror ikke folk flest skjønner hvor bortskjemte vi er i områdene her som har dette tilgjengelig! Jeg er takknemlig for å leve så nært til kysten, og vil utnytte mest mulig fra sjøen.

Hvordan vil du skape gode matminner i året som kommer?

– Ved å fortsette jobbe så nært som mulig med produsentene, som sørger for ypperste kvalitet, som igjen gir gode matminner.

Hvilke mat- og drikketendenser tror du på for året?

– Det som vi gjør og har alltid gjort på Credo: Bruke hele råvaren, og å bry seg om jorda.

Hvordan ser et perfekt måltid med gjester ut i 2023, for deg?

– Et måltid for meg handler om selskapet og opplevelsen. Det har jeg lært fra mamma og pappa, at det handler om å gjøre det «ilag». Og det vil jeg fortsette med.

Kjartan Skjelde og Live Edvardsen hjelper unge kokkespirer i «Masterchef Unge talenter». @ellenaabol

Hvordan skiller MasterChef seg fra din vanlige jobb, noen utfordringer?

– Det var en annerledes hverdag enn det jeg er vant med. Det var mange kameraer og uvante situasjoner, men alt i alt så handler det om å ha det gøy på kjøkkenet og samtidig utfordre seg selv.

Hva var det beste dere laget der og hvorfor?

– Vent å se!

I denne spalten snakker vi med kokker og kjente folk som er glad i mat, om matopplevelser og hva og hvor de gleder seg til å spise og lage i det nye året. Vi har snakket med kokk og Farmen kjendis-aktuelle Trond Moi, matblogger Aicha Bouhlou.

Publisert: 17.02.2023 kl. 13:08

Oppdatert: 17.02.2023 kl. 14:32 Del

Finn flere artikler : Trondheim

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny