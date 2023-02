Har kålen blitt trendy igjen?

GRØNT ER SKJØNT: Kål finnes i et drøss forskjellige varianter, som grønnkål som ses her.

Eller. Igjen og igjen. Har egentlig kålen noensinne vært trendy? Eller har den for det meste blitt forbundet med kålstuing og litt traust og grå mat som ble spist i «hardere tider»?

– Hvis man tenker over det, er ingen råvarer kjedelige. Det er bare hva vi gjør med dem!

– Kål kan brukes til så mye! De fleste er jo vant med kål i stuinger og sånt, men bare tenk over hvor allsidig den egentlig er, og hvor mange forskjellige kåltyper som finnes dere ute. Nei, kålen burde virkelig få mer oppmerksomhet.

Til forsvar for kålen

Nylig sendte New York Times’ matside ut et nyhetsbrev titulert «Til forsvar for kålen», skrevet av matjournalisten Melissa Clark.