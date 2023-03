Vinmonopolets åpningstider og ølsalg i påsken

ÅPENT? For å unngå å komme til stengte dører, er det lurt å sjekke de lokale åpningstider.

Landet over finnes det små og store Vinmonopol. Åpningstidene på disse kan variere, og de mindre polene ved hytta har gjerne ulik åpningstid enn det du er vant til i byen.

– Det er vanlige åpningstider uken før påske selvsagt, også mandag og tirsdag har vi vanlige åpningstider fra klokken 10:00 til klokken 18:00. Det kan være enkelte avvik fra dette for noen mindre butikker. Flere små butikker har normalt stengt på mandager og tirsdager, men vi vil holde dem åpent i påske, skriver Jens Nordahl, presseansvarlig i Vinmonopolet, til Godt.

Polets åpningstider i påsken

– Denne dagen er det altså samme åpningstider som på lørdager, og slik er det vel åpningstidene for de aller fleste butikker.

Det kan være enkelte lokale avvik for onsdag før påske og påskeaften. For å søke opp ditt lokale pol sine åpningstider, kan du sjekke Vinmonopolets oversikt her.