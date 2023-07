Sommerens spiseguide til Stavanger

Stavanger er en by der det stadig dukker opp nye restauranter med ambisjon om å gi deg et godt måltid. Alt finnes rett utenfor hotelldøren.

Dette er en liten guide som gir deg det vår restaurantanmelder syns er best akkurat nå, sommeren 2021. Alt fra små skjulte perler til lokale favoritter. Hvis det er noe du mener han bør prøve neste gang han er i byen, legg gjerne inn en kommentar under.

Skal du ut på tur i sommer? Her finner du også spiseguider til Bergen og Trondheim.

Sirkus Renaa har den flotteste smørbaksten i landet. Det er få som kan så mye om deig i tynne lag med smør mellom. De har en fantastisk konditor også. På fredager har de baguette. Sirkus ligger en liten spasertur fra sentrum, men du trenger å gå litt etter all den baksten. Sirkus åpner 08.00.

Kokko kaffebar er for deg som liker det hele litt «nordic cool». Det er stedet for deg som foretrekker en lyst brent etiopisk kaffe mens du blar raskt gjennom forrige helgs D2.

Skal du virkelig få anerkjennende nikk fra de lokale er Norvina det sikreste kortet. Helt innerst i den velassorterte matbutikken finner du varme og ferske vårruller. Du kan egentlig ikke si du har vært i Stavanger uten å ha spist en vårull eller to der.

Det som engang var landets eneste respektable kjøttforretning har nok pålegg og pølser til at du ikke går lei med det første. Idsøe har blitt et navn som de fleste kjenner igjen, og det er en grunn til det. Kjøttet er bra og disken er lang. Har du med litt brød fra Sirkus har du en meget god lunsj du kan spise mens du titter på Oljemuseet.

Stavanger har fiskere, og de har sjømat også. Du finner dem på kaia ved Oljemuséet. Kjøp reker, kreps og dagens fangst, og gå for den røde båten. Det er lite som er så fint som å handle direkte av de som har fisket. Et mål for ferien bør være å unngå kjedene. Det er jo som kjent veldig kjedelig.