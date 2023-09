Trekke, ikke koke - slik unngår du at pølsene sprekker

LA PØLSENE TREKKE: Perfekte wienerpølser skal ha en god knekk når de skal serveres. Foto: Mikael Andersson/NTB Scanpix

Natalie Ngo Granum Publisert 13. mai 2016 Lagre artikkel

Hvordan koke pølser uten at de sprekker? Få eksperttipsene for perfekt resultat til den store pølsefesten på 17. mai.

Nasjonaldagen er en gigantisk pølsefest, og pølser i brød eller lompe med ketchup og sennep er en selvfølge sammen med mengder is.

Hver nordmann spiser i gjennomsnitt tre pølser på nasjonaldagen, hvorav wienerpølsene er mest populære på 17. mai. Det er imidlertid ikke bare enkelt å tilberede pølser - en av de vanligste feilene er å koke dem.

– Pølser sprekker når vanntrykket inne i pølsene blir for stort. Dette skjer når pølser blir for varme – normalt over 80 grader, forklarer Norturas fag- og pølseekspert Tom Skjekkeland.

Pølser som ikke skal på grillen bør derfor ikke koke, men trekke. Dette for å beholde smak, konsistens og ikke minst forhindre at de sprekker.

TV-kokk Wenche Andersen kjent fra morgenprogrammet «God Morgen Norge» anbefaler å koke opp vannet først i stedet for å legge pølsene i kaldt vann og skru på platen. Da er det nemlig enklere å kontrollere at vannet ikke fosskoker med pølsene i.

– Kok opp vann i en kasserolle, ta den av platen og skru ned varmen. Tilsett pølsene, sett kjelen tilbake på platen og la de trekke. Det varme vannet skal bevege seg sakte rundt, men uten at det bobler, forklarer TV2-kokken.

– Trekketiden avhenger om de kommer rett fra kjøleskapet eller om de er temperert, men et godt utgangspunkt er 4-5 minutter. Når du knekker wienerpølsene skal de ha en god knekkelyd. Ellers kan du alltids smake en liten bit for å vite om de er varme tvers igjennom, tipser Andersen.

Kokkens beste tips når du skal tilberede wienerpølser er å ha en stor nok kasserolle, og ikke stappe altfor mange pølser i en mindre kjele.

– I tillegg liker jeg best å servere pølsene rett fra kasserollen, slik at de er varme nok og man får den gode knekken.

Mange tilsetter buljong eller øl i pølsevannet for å gi ekstra smak til pølsene, noe Andersen mener er unødvendig. Gode pølser trenger nemlig ingen tilsetning i vannet, i tillegg slipper ikke skinnet inn så mye vann.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BARNAS DAG: Pølser i brød eller lompe med ketchup og sennep er et av høydepunktene til barna på 17. mai. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Pølseeksperten forklarer at det ofte er en grei måte å koke opp vann og legge pølser i vannet etter at kjelen er trukket til side, men det avhenger av hvor mange pølser som skal serveres.

– Har man 10 liter kokende vann og kun 1 pølse blir det for varmt for pølsen og den vil sprekke. Det må være et visst forhold mellom vannmengde og pølsemengde, sier Skjekkeland og legger til:

– Best resultat får man dersom man benytter termometer og legger pølser i 80 grader varmt vann og holder temperaturen på 78-80 grader. Avhengig av temperatur på kald pølse selvsagt, men i gjennomsnitt kan man vel si 1 minutt pr mm før pølsa er gjennomvarm.

Mange benytter seg av trikset å stikke pølseskinnet litt med en gaffel. Dette fraråder han å gjøre med wienerpølser som skal trekke.

– Grunnen til at det anbefales å stikke noen hull i skinnet på pølser før de grilles er for å hindre at de sprekker. Ikke stikk hull i en wiener som skal trekke, da vil den miste noe av spensten, forklarer pølseeksperten.

Hva er ditt beste tips for å tilberede pølser for best resultat? Del i kommentarfeltet under!

Vil du servere mer enn bare ketchup og sennep til pølsene? Lag hjemmelaget tilbehør - her er fem enkle grep som kaster glans over pølsene.

Del

Godts ukemeny