Lammelår: Slik kan du bruke opp restene etter påskelammet

Nå i påsken er det mange som spiser det tradisjonelle lammelåret til middag. Hvis dere ikke spiste opp alt kjøttet - og ikke vil gå for en reprise av kvelden før - deler vi her noen ideer til hvordan dere kan bruke opp restene.

Selv om oppskriftene ikke nødvendigvis ber om «ferdigstekt avskjær fra lammelår», betyr ikke det at retten ikke blir god likevel. Lammekjøttet kan også brukes i for eksempel pytt-i-panne istedenfor grove pølser, i en stor og deilig salat med for eksempel couscous og granateple, eller i en helt enkel wrap med grønnsaker.