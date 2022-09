Slik finner du tyttebær

SAMLET: Tyttebær vokser gjerne over et større område, og gjerne i områder hvor det har vært hugget ned trær tidligere.

Nå er det tyttebærsesongen som står for tur. Kirsten Winge er biolog og forfatter av en rekke bøker om blant annet turmat, bålmat - og bær. For henne har bærplukking vært en del av livet siden oppveksten.

Hun peker på at selv om man i dag kan få kjøpt alt man vil av produkter, er det noe helt eget med å plukke det selv.

Åpne områder

Så hvor skal man egentlig gå for å finne tyttebær?

– Tyttebær er glade i sol, så let i solvendt og litt flatt terreng. Se der det vokser lyngmark, og gjerne i furuskog - det er der tyttebær vokser oftest.

Et annet tips er å se på åpne områder hvor det har vært tømmerhogst for noen år siden.

– Det som blir igjen av rask og rusk etter at trærne blir felt, blir næringsstoffer som tyttebær elsker. Så der vil det gjerne bugne av tyttebær.

Tyttebær er hardføre, og tåler tørke godt. De finnes stort sett over hele landet, og ifølge Winge kan du finne de helt opp til 17–1800 meters høyde.

Vær sikker på planten

Men hva med andre skumle røde bær? Hvordan vet man at det er tyttebær man plukker?

Hun tipser også om at tyttebær gjerne vokser over større områder, ikke i alenestående smålyng.

Et annet tips Winge har er å se på undersiden av bærene: Der skal man kunne se en slagskorsformet ende.

KORS: Se etter et «kors» på undersiden av tyttebærene.

Enkel gelé

– Tyttebær inneholder store mengder pektin, spesielt i starten av sesongen. Dette gjør at du kan lage gelé uten at du trenger å tilsette stivelsesmidler. De inneholder også mye benzosyre, som er veldig konserverende.

Tyttebærsalt tipser hun også om: Dette lager hun ved å kjøre salt og tyttebær i en miksmaster til en slags puré, før hun brer det utover et stekebrett og lar det lufttørke i noen dager.

FARGERIKT: Prøv å lage et knallrosa tyttebærsalt.

– Saltet får en nydelig cerisefarge, og du kan tilsette for eksempel einebær og rosmarin for et deilig kryddersalt.