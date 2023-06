Carlsberg dropper storslått plast-kutt

19. juni 2023 Aktuelt

GJØR COMEBACK: Plastemballasjen rundt ølboksene til Carlsberg, her fra Norge i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Av NTB og Lea Heljesdatter Kvadsheim

Bryggeriet Carlsberg gjør i Danmark som norske Ringnes gjorde i fjor: Dropper plastkuttet de satset på i 2018.

Carlsberg dropper å lime ølboksene sammen i Danmark og går tilbake til å bruke plast i innpakningen.

Løsningen med å lime ølboksene sammen skal ha fått en «lunken mottagelse» i Danmark , ifølge Simon Boas Hoffmeyer, global direktør for bærekraft i Carlsberg.

Var ikke klar for det norske markedet

Godt har tidligere skrevet om Ringnes, som tok beslutningen om å ikke investere videre i den såkalte «snap-packen» i 2019. Årsaken skal være at den nye løsningen, «snap-packen», ikke slo an i butikkene.

– Det viste seg at den ikke var klar for det norske markedet. Salget stupte så vi måtte dessverre kutte satsingen, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

– Litt av utfordringen var at vi ikke hadde lov til å informere om hvordan «snap-packen» funker, som gjorde at folk valgte andre produkter, legger han til.

Ringnes er eid av Carlsberg, og selger Carlsberg-produktene i Norge.

Sluttet å pakke inn øl i plast i 2018

Nå har Carlsberg Danmark valgt å slutte lik storsatsing. Den har vært på det danske markedet siden 2018.

I Danmark skulle prosjektet spare 150 tonn med plast i året.

Mens reklame for alkoholholdig drikk er forbudt i Norge, sier den danske markedsføringsloven at markedsføring av alkohol ikke skal rettes mot barn og unge under 18 år.

Godt har forsøkt å få tak i Carlsberg Danmark for en kommentar.

Suksess i England

Til tross for at «snap-packen» ikke har slått an i hverken Norge eller Danmark, skal løsningen ha vist seg å være en suksess i England. Dette skriver Simon Boas Hoffmeyer, global direktør for bærekraft i Carlsberg, til Finans.dk.

Skuffet over innsatsen

I Norge fikk Ringnes kritikk fra Naturvernforbundet da «snap-packen» emballasjen ble kuttet i fjor.

– Jeg kan forstå at det kan være vanskelig for én aktør i bransjen å konkurrere med alle de andre, men Ringnes burde fortsette å eksperimentere for å kutte plasten fra produktene sine, istedenfor å gå rett tilbake til engangsplasten. Det blir for billig for en såpass stor aktør som Ringnes å gå rett tilbake til plast og si «Vi kan ikke utvikle miljøvennlige løsninger fordi de andre i bransjen ikke er like kule som oss», sa Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, til Godt i fjor. Han mener all unødvendig plastikk burde forbys.

– Plasten er ikke der av holdbarhetsårsaker. Ølen klarer seg helt fint uten den plasten, det er ikke en agurk det er snakk om, sa miljøaktivisten.

