Det beste jeg vet med Marit Kolby

Marit Kolby er utdannet ernæringsbiolog, og deler råd om både kosthold og matlaging for sine nesten 100 000 følgere på Instagram. Nå er hun også aktuell med sin andre kokebok «Hva skal vi spise?», som hun har skrevet sammen med sin søster Hanne Fisher.

Boken solgte over 10 000 eksemplarer allerede før den ankom butikkhyllene. Kolby sier at kokeboken er en oppfordring om å gjenoppdage norske råvarer som basis for kostholdet.