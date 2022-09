Fårikål-flausene du bør unngå

22. september 2020 Aktuelt

TRADISJONSMAT: Lise Finckenhagen gir deg sine beste fårikåltips for at du skal bli stjernekokk i eget fårikålselskap.

Redd for å kåle det til? Lise Finckenhagen gir deg tipsene du trenger for å lykkes.

Fårikål er vår egen nasjonalrett og har vært laget her i landet i siden 1800-tallet. Men visste du at retten i utgangspunktet slett ikke var en lammerett, men faktisk var en gås-i-kål?

Uansett, tradisjonsretten fårikål er en ekte elsk-hat-rett. De færreste stiller seg nøytrale til denne husmannskosten, enten elsker man det møre lammekjøttet med kål og pepper til eller så hater man den virkelig. De fleste elsker den, for undersøkelser Matprat har gjort viser at rundt 70 prosent av alle nordmenn lager fårikål om høsten.

Fårikål-fellene

Fårikål kan alle lage. Men enten du er en dreven fårikål-kokk eller en fårikål-jomfru på vei til å lage ditt første fårikålmåltid nå i høst er det alltid smart å få med seg noen gode råd på veien.

Vi har spurt vår egen fårikålmester, Lise Finckenhagen hvilke fårikål-feller vi kan gå i. Hvis...

...fårikålkjøttet er for hardt: Da har fårikålen har kokt for voldsomt, rett og slett boblekokt retten

...fårikålkjøttet er tørt: Da har du brukt for magert kjøtt.

...fårikålkjøttet er for seigt: Da er sjansen stor for at du har kokt kjøttet for lite.

EKSPERT: Vår egen Lise Finckenhagen er ekspert både på fårikål og kaker.

Lises beste fårikåltips

– Men slapp av. Fårikål er jo i utgangspunktet en veldig enkel rett å lage, sier vår egen mesterkokk Lise Finckenhagen, og derfor har hun troen på at du fikser fårikålen finfint.

Bare følg hennes fem, gode tips - så du slipper å kåle det til.

Bruk helst kjøtt fra forpart (som bog, bryst og nakke), store fine stykker med både bein og fett er bra. Det er fristende å fylle på med skiver av lår, men pass da på at kjøttet ikke blir tørt. Legg de mest fettrike stykkene i bunnen av gryte, legg kjøtt og kål lagvis og avslutt med kål. La fårikålen trekke/syde etter at du har gitt den et oppkok, og beregn god tid. Her er det ingen grunn til å forhaste seg. Kjøttet er klart når det faller av beinet og smelter på tunga. Nøyaktig hvor lang tid det tar vil variere. Vannmengden vil selvfølgelig variere etter hvor mye du lager. Men ikke bruk for mye vann, husk at kålen slipper mye væske underveis, og for mye vann vil gi mindre smak på kraften. Fyll heller på litt ekstra vann underveis om nødvendig. For lite vann er heller ikke heldig, i verste fall kan det koke tørt, og fårikålen blir brent. Vær forsiktig med saltet. For lite salt kan enkelt justeres , for mye derimot...

Er du klar for noe litt mer utradisjonelt bør du sjekke ut disse spennende lammerettene.

Hva med lukten?

Det er ikke til å stikke under en stol at fårikål-lukten kan bli rimelig intens og sitte i lenge. Her er det kålen og ikke fåret som har skylden, så vi har spurt matfaglig rådgiver Toril Gulbrandsen ved Opplysningskontoret for frukt og grønt om hvordan vi kan dempe eller kvitte oss med den overveldende fårikållukten.

Toril Gulbrandsen er matfaglig rådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Duften av fårikål er noe av det herligste på denne tiden, spør du meg! Men det er jo sånn med all matlukt at det lukter godt når maten tilberedes og vi er sultne, mens matlukt når vi er mette er noe helt annet, mener Gulbrandsen og gir oss sine beste tips for å unngå langvarig lukt i huset:

Sett avtrekksviften på med en gang du starter kokingen og la den gå til maten er servert om nødvendig. (Det hevdes at skåler med kaffegrut, eddikoppløsning eller sitronbåter kan absorbere lukt.) Lukk gjerne døren til andre rom, spesielt i oppstarten, så unngår du matlukt i klær og sengetøy. Pass på å vaske alle overflater og kast matsøppel med en gang du er ferdig med å spise. Ta en skikkelig utlufting. Bak en deilig eplekake til dessert, så får du en ny deilig duft i huset.

