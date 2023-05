Pynt din pavlova!

NY VRI: Pynt pavlovaen med en kombinasjon av bringebær og sjokolade. Foto: Elin Vatnar Nilsen

Den er god i sin klassiske form, men skulle du ha lyst til å lage den med en vri er det mange måter du kan gjøre det på.



– Vi grabber gjerne de klassiske bærene, men den kan lages med så mange andre smaker, sier Elin Vatnar Nilsen.

For å sette kreativiteten i sving, eller bare gi deg noen velmenende råd til hvordan du lager pavlova med høyest mulig suksessrate, har vi tatt en prat med konditor Elin Vatnar Nilsen. Hun er også aktuell med boken «Kakene vi elsker», der et helt kapittel er dedikert til folkefavoritten.

– Jeg skulle bake pavlova på den tradisjonelle måten, men det ble en katastrofe av dimensjoner. Det ble sirup under kaka og hele greia svømte i sukker. Også fikk den et sånt skjell på toppen, innrømmer konditoren.

– Jeg kunne ikke bruke den. Det var helt krise.

KAKENE VI ELSKER: Konditor Elin Vatnar Nilsen er aktuell med boken «Kakene vi elsker». Foto: Hedda Bjerén

Etter å ha lagt ut bilde av den ufotogene pavlovaen, var det tydelig at Elin ikke er alene om å ha vært innom en bake-bommert eller to.

– Det var et ekko om at folk generelt ikke får det til. Mange føler nok det er litt bingo. En dag får de det til, mens en annen dag svømmer den.

De mest vanlige pavlova-feilene

Ja, hvordan har det seg at pavlovaen som så fin og vellykket ut for kort tid siden, nå ligger i en suppe av sukker? Elin valgte å gå stegene opp i sømmene for å finne ut av hva som kan være grunnen til en trist og sigen pavlova.

– Jeg åpna ovnen for tidlig og da kollapset den. Får du eggeplomme i hviten eller bruker en skitten bolle, så går det også galt.

– Også skal den helst avkjøles i ovnen. Dette er for å stabilisere det som skjer inni pavlovaen. Gjør du ikke det så slipper sukkeret ut, og du får denne suppa.

Et annet problem som ser ut til å dukke opp for den gjengse pavlovabaker, er å få den av bakepapiret. Men Elin har råd!

– Legg et brett på toppen av pavlovaen og snu den rundt. Så fjerner du bakepapiret, før du tar fatet du vil servere på og legger over, og snur på nytt igjen.

PENT PYNTET: Elin har brykt sprøyte for å få en staselig fasong på pavlovaen. Foto: Elin Vatnar Nilsen

Pavlova-pynting: Slik lykkes du

– Jeg er veldig engasjert i kakepyntingen! Det er så mange store, stygge pavlova-ruker der ute. Vaniljekremen har tatt over hele duken og bærene flyter utover. Det smaker jo godt, men jeg vil slå et slag for at pavlovaen skal se lekker ut. Vi spiser jo med øynene først.

Mange har kanskje syndet i å servere en noe udefinert nasjonaldagskake-kreasjon. Elins råd for å gjøre pyntingen enklere og kaken mer spennende, er lettere enn du skulle tro.

– Lag en liten kant på pavlovaen og trykk den litt ned med en slikkepott før du steker den. Og ta deg noen ekstra minutter til å legge bærene i ring, eller dandere dem litt ordentlig.

WOW-FAKTOR: En pavlova-krans med pent danderte bær gjør seg spesielt godt på kakebordet. Foto: Elin Vatnar Nilsen

Fine fasonger

Til tross for at du kan redde mye med å klappe ned marengsen og legge toppingen litt mer pyntelig, er det også andre måter du kan imponere med pavlova-presentasjonen. For eksempel med å prøve deg på andre former og fasonger.

– På coverbildet til boken har jeg sprøytet marengsen og kremen med en sprøytepose. Du kan også lage mini-pavlova eller en krans for å gi ekstra wow-faktor til dessertbordet, tipser kokebokforfatteren.

POPULÆRT: Pavlova med lemon curd er spesielt populært, sier Elin. Her har hun også med mango og pasjonsfrukt for en tropisk vri. Foto: Elin Vatnar Nilsen

Spennende smaker

Den klassiske pavlovaen er en favoritt hos de fleste, men det er andre toppinger du også kan prøve deg på for å variere! Kombinasjonen av marengs, bær og krem er godt balansert, men kan også oppnås med andre smaker.

– Da jeg spurte hva folk ville ha til 17.mai, så var det mange som ønsket lemon curd, dette er match made in heaven. Pavlova kan bli veldig søtt, men sitronen bryter opp og går kjempebra sammen med den søte marengsen og kremen.

– Du kan også blande for eksempel mango og sitron for en tropisk vri. Ellers er den klassiske pavlovaen fra New Zealand laget med kiwi, for eksempel.

PENT DANDERT: Snickers-pavlovaen til Elin er pent pyntet med snickers-saus og peanøtter. Foto: Elin Vatnar Nilsen

Om du er en «ja, takk, begge deler» type kakemons, kan du også droppe frukt og bær. Vatnar Nilsen kan nemlig fortelle at også salt karamell og sjokolade er en vinner hos mange. Du kan også gå for en kombo.

– Jeg har gått for en snickers fordi det kan bli litt søtt med karamell, men med snickers er det sjokolade og peanøtter i tillegg. Det var kjempegodt.

– Bringebær og sjokolade er kjempegodt sammen. Da trenger du ikke sukker i den piska kremen heller, så slipper du at det blir dobbelt søtt.

MINI-MARENGS: Elin liker å lage små marengs som hun topper med krem og bær. Disse kan du oppbevare lenge og ta frem når du får uventet besøk. Foto: Elin Vatnar Nilsen

Marengs – et godt alternativ

Er du ikke gira på å ta fatt på «prosjekt pavlova», er det alternativer som er minst like gode. Konditoren selv sier hun gjerne har tydd til en vanlig marengsbunn når tiden har vært knapp og pavlovaen blir for mye sjansespill.

– Jeg lager ofte heller marengsbunner fordi jeg kan lage dem lang tid i forveien. Jeg tror ikke folk kjenner så stor forskjell heller.

– Du kan for eksempel lage mini-marengs. De små redene kan du ha i skapet i flere måneder om de ligger tett. Da trenger du bare krem og bær, så har du en dessert på 2 minutter.

