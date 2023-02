Dette paret driver Norges største airfryer-gruppe

20. januar 2023 Aktuelt

FALT PLADASK FOR AIRFRYER: Yvonne Sæther og Stig Fauske lager alt fra juleribbe til «kokte» egg i den lille ovnen. Privat

Maria Tveiten Helgeby Lagre artikkel

Stig og Yvonne kjøpte sin første airfryer for fire år siden. Nå driver de Facebook-gruppa «Airfryer Norge» med over 70.000 medlemmer.

– Jeg la ut et innlegg 16. oktober i fjor for å feire at vi hadde nådd 15.000 medlemmer, og nå er vi over 70.000, ler Stig Fauske og Yvonne Sæther over telefon fra Ski.

Paret, som til daglig jobber som lastebilkranfører og regnskapskonsulent, startet Facebook-gruppen Airfryer Norge for to år siden. Medlemmene tuslet sakte, men sikkert oppover.

– Men fra i høst og frem til nå har det eksplodert.

Når denne saken blir skrevet, er det 72.075 medlemmer i gruppen som er for aifryer-entusiaster som ønsker å dele oppskrifter, spørsmål – eller svar.

GRILLSPYD: Paret lager masse forskjellig i airfryeren, som grillspyd av svin. Privat

Fauske og Sæther startet med airfrying allerede for fire år siden, etter å ha vært på middagsbesøk hos en venninne som anbefalte det. I dag har de både airfryer hjemme og i bobilen.

– Vi hadde pannekaker til middag i går, og siden jeg er trønder må jeg ha bacon til pannekakene. Så da puttet vi tjukke bacon-terninger i airfryeren, og den ble ordentlig sprø og god, sier Yvonne.

Økt popularitet

Selv om airfryere har vært til salgs i flere år, føles det som at det virkelig har tatt av høsten som var: Fjorårets mest solgte kokebok var «Den store airfryerkokeboka» av Trude Eide Straume, og ifølge elektronikk-kjeder som Komplett og Elkjøp har salget økt.

– Vi så at airfryere var den store vinneren av Black Week og førjulssalget i 2022. Salget er fortsatt godt og øker stadig, vi antar derfor også at Airfryere vil være en av de store vinnerne også i 2023, sier Daniel Hauan, kommunikasjons og beredskapsansvarlig i Komplett.

Arnstein Værdal, salgssjef i Elkjøp Norge, sier at det absolutt er en økende salgstrend, og at interessen er like høy - om ikke høyere - enn det de så før jul.

– Airfryer i seg selv, og ikke minst tilbehør, har beholdt sin popularitet og vi ser ikke at det vil stoppe opp med det første, snarere tvert imot. Det ser vi på salgsveksten som bare denne måneden har en økning på 300 prosent hittil.

Også kokebokforfatter Trude Eide Straume driver en airfryer-gruppe på Facebook, med 42.000 medlemmer – «Enklere og sunnere matlaging med Airfryer». Og gruppen «Airfryer, Oppskrifter/erfaringer» har 46.000 medlemmer – for å nevne noen.

Bevisste på strømpriser

Det er med andre ord ikke liten interesse for kjøkkenmaskinen.

Fauske og Sæther i Airfryer Norge tror noe av grunnen til at airfryeren har blitt så populær, er at folk tenker på strømbesparelsen og mindre fettinnhold i maten.

REISE-FRYER: Paret har også en airfryer i bobilen sin. Privat

– Folk er så opptatte av strømprisene om dagen, og da blir det mer fokus på effektiviteten til en airfryer kontra en vanlig stekeovn som må varmes opp i mange minutter først.

De fortsetter:

– Og så er det kanskje flere enslige som har fått øynene opp for airfrying, eller studenter som vil at det skal være kjapt og enkelt å lage mat som pizza, pommes frites, ja, eller biff for den saks skyld.

Knekkebrødsprø svor

I julen lagde paret ribben i airfryeren, på en time.

– Da har du perfekt svor også, knekkebrødsprø! Og den er saftig og god, sier Sæther.

SPRØ: Juleribben ble også laget i airfryeren, til stor suksess. Privat

– Jeg tror ikke vi kommer til å lage ribbe i stekeovn lenger, med mindre vi skal ha gjester og vil holde ribben varm i mellomtiden, fortsetter hun.

I det daglige bruker paret airfryeren til alt fra å steke seg ferske rundstykker på hjemmekontor, til kjøttboller, pommes frites og til å «koke» egg.

– Ja, du kan fint koke egg i airfryeren. Bare legg et egg med skall på i airfryeren på 160 grader i seks minutter, så har du et perfekt kokt egg, tipser Fauske, og legger til:

– Men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du ønsker egget kokt.

Influencere

Favorittoppskriften deres med miniovnen – etter juleribben – er kalkunbryst og baconsurret indrefilet av svin på tredje.

– Det er bare fantasien som stopper det. Du kan for eksempel snitte opp kalkunfileten og legge ost og krydder inni, og surre bacon rundt, sier Stig, før Yvonne overtar:

– Og det er ikke til å komme bort fra at pommes frites blir fantastisk. Jeg er veldig glad i Burger King-pommes frittes, som er ordentlig frityrstekt. Og lager du den i airfryer blir den cripsy på utsiden og myk på innsiden. Helt fantastisk.

GRATENG: Hva med å lage en deilig mac and cheese i airfryeren? Privat

Livene deres har ikke forandret seg stort etter at Facebook-gruppen deres ble så stor. De bruker dog kanskje vel mye tid på Facebook, spøker de.

– Vi er sjokkerte over hvor stor gruppen har blitt, og hvor mange som viser interesse for gruppen. Til og med store selskaper tar kontakt med oss og vil sende oss airfryere!

– Ja, dere har jo nesten blitt influencere nå?

– Haha, ja jeg blir litt «mobba» på jobben av sjefen min på grunn av det. Men så er han med i gruppen han også, sier Stig og ler.

Vil du lese mer om god mat og bli inspirert til å prøve nye oppskrifter? Det nyeste Godt-magasinet er i salg i dagligvarebutikker nå - eller i vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 20.01.2023 kl. 13:25 Del

Finn flere artikler : Airfryer

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny