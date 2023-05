Persilletrikset som trender nå

Dette er lifehacken du ikke visste at du trengte.

Persille er en nydelig urt man kan bruke til mye forskjellig: Bulgurretter, freshe sommersalater, gryteretter eller rett og slett for å gi hummusen og andre dipper «det lille ekstra».

Godt-redaksjonen har nok en gang kommet over en viral trend til kjøkkenet. Vi har tidligere skrevet om hvordan man skreller granateple uten at saften spruter i alle retninger, og hvordan du lager smashed taco som Gordon Ramsay – nå er det altså persilletrikset som står for tur.