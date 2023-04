Uteserveringer i Oslo: Her bør du spise!

17. april 2023 Aktuelt

Det er vår, snart er det sommer og vi vil bare ut, ut, ut. Derfor har vi spurt VGs matanmelder om hvilke restauranter han vil spise ute på i Oslo – akkurat nå.

Temperaturen stiger og som vårblomster trekkes vi mot solen, vi vil ut og vender ansiktene kollektivt oppad. Etter en lang vinter lengter vi nå mot sommer og uteservering. Og selv om mai fortsatt kan være litt varierende i temperaturen, begynner bordene å fylles opp på uteserveringene i hovedstaden.

Den første utepilsen er allerede unnagjort, men hvor kan man spise god mat utendørs i Oslo?

Det finnes mange fine steder i Tigerstaden, noen er kanskje mer allment kjente enn andre. Hvis vi begynner i den aller mest kjente delen:

De fleste kjenner til at det finnes en bråte spisesteder på Aker Brygge og de aller fleste med uteservering. Her finner du det hele fra fast food til restauranter i den mer fancy enden av skalaen som Hanami, Ling Ling og Sjømagasinet. Det samme gjelder på Tjuvholmen.

Langs Oslos paradegate Karl Johan er det mulig både å spise og slukke tørsten helt nede fra sentralbanestasjonen og nesten helt opp til Harald og Sonja.

Du blir heller ikke alene om å ville spise i solen du vil prøve deg på en av Sørengas mange restauranter, i Barcode eller i Oslobukta, hvor det stadig popper opp nye steder.

Unngå bomtur

Men det finnes altså flere herlige steder i andre deler av byen også. For å kvalitetssikre maten på spisestedene med matservering har vi spurt VGs matanmelder Mathias Steinbru om han kan tipse om noen bra steder.

Men før du drar:

Det kan variere når de enkelte har åpen uteservering, så vårt beste tips er å bestille bord på forhånd (om det er mulig), ringe restauranten eller i alle fall sjekke Facebooksidene før du tar legger i vei, så slipper du en bomtur.

Her er anmelderens topp 12 spisesteder med uteservering i Oslo:

Spis i høyden

Det er noe eget å sitte i høyden når solen melder sin ankomst. Kombinasjonen av utsikt, solskinn og god mat er nær uslåelig etter en lang vinter. Mathias råder om flere restauranter i tigerstaden med gode utendørsforhold også på taket.

1. Bistro Tolvte og Kranen

På toppen av et av Bjørvikas relativt nye tilskudd, Much-museet, finner du Bistro Tolvte og cocktailbaren Kranen.

– Her får ikke bare byens beste innovervendte utsikt, du får også meget solid museumskost, tipser Steinbru.

I tolvte etasje finner du naturlig nok Tolvte. Her kan du spise alt fra østers til entrecote, men også kveite og blåskjell. Kranen, som er Munchs egne cocktailbar, byr på spennende drinker - og ikke minst takterrasse.

Beliggenhet: Edvard Munchs plass 1, Bjørvika

2. TAK

– Sommerro er kanskje et av byens mest populære steder akkurat nå, og her finner du også servering på taket, sier VGs matanmelder.

«Kronen på verket», som Sommerro selv betegner TAK, er en nordisk-japansk restaurant der du kan få både sjømat og kjøttretter med en asiatisk vri.

Beliggenhet: Sommerrogata 1, Solli

3. Sentralens takterrasse - MYNT

Midt i sentrum åpnet Sentralen i fjor sin splitter nye takterrasse med plass til opp til 150 gjester. Mens mange av byens takterrasser er stengt for folk flest, ønsker stiftelsen bak bygget at denne terrassen skal bli allemannseie.

Maten blir levert av SentralenMat som også står bak maten i restauranten i første etasje, så dette bør bli et sted hvor man kan kose seg med både maten og solstrålene. Her blir det både alkoholfritt, sider og et godt utvalg boblende pét nat, oransjevin og hvitvin på glass.

Sjekk hjemmesidene for kule konserter og utstillinger i samme bygg.

Beliggenhet: Øvre Slottsgate 3, Kvadraturen

4. Revier

Hos Revier finner du flere gode restauranter under samme tak - og en fantastisk bar på det. Takterrassen er faktisk åpen hele året, men gir selvfølgelig det lille ekstra når solen står på og du kan sitte under åpen himmel.

– Både Savage og Null Null holder til under Revier, og her har de også god matservering.

Beliggenhet: Kongens gate 5, Kvadraturen

5. Grefsenkollen

– Grefsenkollen med panoramautsikt over byen bør med, mener Steinbru.

Mens de inne serverer à la carte, er det i hovedsak pizza som gjelder på terrassen. Enten du vil gjøre en trimtur ut av det og svette deg opp bakkene før du nyter utsikt, mat og drikke. Eller du er mer bedagelig anlagt og vil ta egen bil eller kanskje hoppe på bussen, vil utsikten fra denne uteserveringen garantert ta pusten fra deg. Buss nummer 56b går fra Nydalen og helt opp til restauranten.

Grefsenkollens terrasse åpnet allerede for servering i april og har de holder åpent fra lunsj til kvelden. De har også flere festivaler der oppe i løpet av sommeren, som det kan være verdt å få med seg.

Meny: Pizza

Beliggenhet: Grefsenkollveien 100, Grefsen.

Hyggelige bakgårder

6. Apostrophe

– Apostrophe har en veldig fin plass, hvor man både kan spise ute og inne, sier Steinbru.

– Pizzaen er god, og i den lille baren der kokkene står foran et lite rotisserie kan du få deg en elegant og god meny satt sammen av det beste de har akkurat nå, med et lite innslag av pizza. Men den menyen får du ikke ute. Men hvis mange nok spør, kanskje de endrer mening? foreslår han.

– På uteserveringen, som er veldig hyggelig, er det bare drop in og der står det per i dag bare pizza på menyen. Ikke ille bare det, men man kan jo få nok pizza i løpet av en sesong, så kanskje blir uteserveringsmenyen utvidet i 2023? håper Steinbru.

På menyen: Pizza

Hvor: Apostrophe ligger i Kirkegårdsgata 7A ved Rathkes plass på Grünerløkka

7. Txotx

– Den grillede txuletaen!

Mathias Steinbru blir varm i stemmen når han snakker om den baskiske, grillede oksekammen på pintxosbaren Txotx. Pintxos er baskernes svar på catalanerenes tapas og serveres vanligvis på små spyd eller cocktailpinner og har sin opprinnelse i Baskerland nord i Spania.

Så langt trenger du heldigvis ikke å dra for å smake på godsakene. Restauranten ligger sentralt på Grünerløkka, inne i bakgården på gamle Schous bryggeri, og her serveres det mat og drikke både inne og ute. Obs – ute er det ingen bordreservasjon. Drikk den ferske grønne vinen txakoli, spis alle de små rettene med sopp, Pimientos de Padron, blekksprut og fisk.

– Men glem for all del ikke biffen! sier anmelderen.

Meny: Baskiske småretter

Hvor: Trondheimsveien 2, Grünerløkka

8. Nedre Foss

– På den andre siden av elven for Vulkan finner vi kanskje Oslos fineste uterom hos Nedre Foss. Klarer du å kapre deg et oransje bord i bakgården under en luftig parasoll får du neppe lyst til å forlate stedet før solen vel har gått ned, sier Mathias Steinbru.

Nedre Foss har både vinbar, cocktailbar, restaurant og pub, så blir det kaldt er det enkelt å trekke inn. I musikkverdenen hadde dette blitt kalt en 360-avtale. Det vil altså si at stedet har et altomsluttende tilbud som gjør at den eneste vandreturen du må ta er til toalettet (som også må være et av byens peneste, red.anm.).

– Maten er god, vinene er spennende, cocktailene er forførende og ølbula på toppen har en meny som kan friste til sent på kveld, avrunder anmelderen.

Menyen: Egen brunsjmeny i helgene, ellers små og store retter.

Beliggenhet: Nordre gate 2 på Grünerløkka.

Innta torgene

9. Tekehtopa

På St.Olavsplass finner du den hyggelige restauranten Tekehtopa - her kan du spise god italiensk og nyte noe godt i glasset mens du observerer bylivets sus og dus.

På menyen: Italiensk

Beliggenhet: St Olavs Plass 2

10. Villa Heftye

– Vi må ikke glemme Villa Heftye med sin flotte uteterrasse, sier Mathias Steinbru.

– Det kan kanskje virke litt snobbete, men de har god mat og et flott bygg. Selve huset, rommene og utsikten fra den lille toppen er i seg selv verdt et besøk, mener han.

Et lite steinkast fra Aker Brygge, på baksiden om du vil, ligger Villa Heftye praktfullt til på en liten høyde. Selv betegner Villa Heftye seg som en uformell gourmet-bistro og de har hentet sin inspirasjon til maten fra Frankrike VGs anmelder trillet en solid 4’er på terningen da han besøkte stedet, men mente at med litt ekstra innsats ville dette bli enda bedre. Selv betegner Villa Heftye seg som en uformell gourmet-bistro.

På menyen: Franskinspirert mat

Hvor: Munkedamsveien 62 a, Filipstad

11. Fyr Bistronomi

– Jeg vet en deilig have ... på Majorstuen. Den må med, sier Mathias Steinbru.

Stedet han sikter til er Fyr Bistronomi som ligger som en grønn oase i en gammel hage i Bogstadveien. Her har de egen Park-meny med lettere sommerretter når de åpner hageporten for uteservering. Et sommerlig Shangri-La som fikk en solid 5’er fra vår anmelder.

Meny: Snacks og delemat

Beliggenhet: Underhaugsveien 28, Majorstuen

12. Zarathustra

– Skikkelig storby, continental vibe, mener vår anmelder om denne uteserveringen. – Når du sitter på fortauet i Thorvald Meyers gate og trikken kjører forbi ... Mens du nyter et glass og den ene deleretten etter den andre kommer fra kjøkkenet til bordet: en bulgursalat, kisir, servert i et salatblad, en farlig god rødbet-dipp, sukker Steinbru.

– Oslo er en storby, og du kan sitte i et trafikkert hjørne, spise blåskjell fylt med ris og drømme deg til fjellene der motstanden er sterk mot diktatorer og fæle folk, men kjærligheten til maten er sterkere, slår anmelderen fast.

Meny: Småretter fra Midtøsten

Hvor: Thorvald Meyers gate 80, Grünerløkka

Det finnes selvfølgelig enda flere godbiter i Oslo, som ikke fikk plass på listen.

Har du en favoritt eller et godt forslag til steder med digg mat og uteservering – så legg det gjerne inn i kommentarfeltet.

Publisert: 19.04.2022 kl. 20:30

Oppdatert: 18.04.2023 kl. 14:19 Del

