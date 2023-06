Det beste jeg vet med Matias Alegria

Matias Alegria (27) er kanskje aller mest kjent for de yngste TV-titterne, men er nå aktuell i et program med et helt annet type publikum: «Forræder» på TV 2. Og uten å avsløre for mye kan vi røpe at seerne kan ha fått med seg at Matias er en kar som er glad i mat.