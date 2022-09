Dette er «bleia» i laksepakken

TO BLEI OR NOT TO BLEI: Det er spørsmålet vi prøver å finne svaret på.

Skal «bleia» tas ut eller ikke før du steker fisk i aluminiumsform? Vi undersøker.

En kompis fortalte om en diskusjon han hadde hatt med samboeren: Skal «bleia» som ligger i bunnen av aluminiumsformene med fisk fjernes før steking i ovnen, eller ikke?

Det hadde nemlig kommet for en dag at nevnte kompis alltid lot den ligge, noe både jeg og samboeren synes var sjokkerende. Den ser ut som plastikk, og alt i meg skriker at den bør tas ut.

Logikken til kompisen min, var at den var gjemt såpass godt under filetene – og formene selges som at de skal settes rett i ovnen – at han tenkte det var meningen.

GODT SKJULT: Det er ikke akkurat enkelt å se kluten under filetene.

Suger opp væske

Jeg måtte selvfølgelig høre med ekspertene om hva den faktisk er der for, og om den kan stekes eller ikke.

Rema 1000 står bak fiskeproduktene fra «Fiskeriet», hvor de blant annet selger aluminiumsformer med forskjellige typer fisk.

Celine Sjøberg er kommunikasjonsrådgiver for Rema 1000, og forklarer at «kluten» er en «absorber».

– Funksjonen er å tiltrekke seg naturlig væskeslipp fra fisk. Den er fullstendig ufarlig for produktet, og nødvendig for å beholde kvaliteten. Det optimale er å fjerne den før steking, men det er strengt tatt ikke nødvendig.

– Jøsses! Så den tåler faktisk å bli «stekt» uten av den smelter i ovnen?

– Ja, det stemmer. Den tåler varme.

Og jaggu – på pakken står dette: «Under fisken ligger det en aluminiumsabsorbent. Denne tåler varme og trenger ikke å fjernes under tilberedning.»

– Trengs ikke å fjernes

Også i laksepakkene fra Lerøy, kan den bli værende.

– Padsene har to funksjoner: Den inneholder Nitrogen og Karbondioksid som stabiliserer kvalitet og holdbarhet på produktet, samt at den skal absorbere væskeavrenning fra produktet, sier Rudi Jakobsen, leder for ESG og kvalitet i Lerøy Seafood Group, og fortsetter:

LA DEN VÆRE: Kluten kan bli liggende under steking, tro det eller ei.

– Padsen er varmebestandig, og trengs ikke å fjernes fra aluminiumsformen før steking.

– Vil det ha noe å si for sluttproduktet, for eksempel med tanke på sprøheten på skinnet, om du tar den ut eller lar være?

– Nei, det har ikke noe å si.

Så da lærte vi altså det. Den mystiske og bløte kluten kan faktisk bli liggende i formen, selv om den ser ut som at den ikke tåler det.

