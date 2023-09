Genialt triks: Slik fungerer egentlig grønnsakskelleren

TIPS: Grønnsakskrelleren kommer godt med når man skal lage middag, men sjansen er stor for at du har brukt mer tid enn du trenger.

Visste du at du kan bruke grønnsakskreller begge veier?

På Instagram deler hun tips og triks til sine 18.000 følgere. Et av disse handler om hvordan du egentlig bør bruke grønnsakskrelleren.

De fleste drar nemlig bladet bare én vei, men visste du at mange skrellere har et roterende blad som gjør at det kan dras tilbake også?