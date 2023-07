Dette kyllingkjøttet har ingen fugl dødd for

«No animals were harmed» – «ingen dyr ble skadet» – lyder uttrykket som amerikanske filmer blir stemplet med, dersom nettopp ingen dyr ble skadet under produksjonen.

Nå kan to amerikanske «kjøtt»-produsenter stemple sine produkter med det samme.

Lørdag serverte nemlig Michelin-restauranten Bar Crenn en rett med kunstig dyrket kjøtt – for første gang i USA.

Ja, nam! Kjøtt er godt og dette er et positivt fremskritt.

Matmilepælen skjedde kort tid etter at Upside Foods, sammen med en annen produsent av såkalt labkjøtt, fikk godkjentstempel av landets matvaremyndigheter FDA (Food and Drug Administration).

– Det er et gigantisk sprang mot en verden der folk ikke lenger trenger å velge mellom maten de elsker og en sunn planet, sa direktør og gründer av Upside Foods til Business Insider.

Restaurantsjef Dominique Crenn var klar på at labkyllingen ikke blir fast på menyen, men at den er mulig å bestille ved spesielle anledninger.

– Som en slush av kjøtt

– Kjøttcellene vokser i en stor «slush» av sukkerstoffer og annen næring. Det som dyrkes i blandingen brukes for det meste i farseprodukter. Typisk pølser og nuggets, forklarer forskeren til VG.

Ble spådd av Churchill

FORUT: Winston Churchill spådde labkjøtt for over 90 år siden.

Allerede på 1930-tallet spådde den senere britiske statsministeren Winston Churchill at mennesket snart ville få smake dyrket kjøtt.

– Vi skal få unnslippe absurditeten med å avle opp en hel kylling bare for å spise brystet eller vingen, ved å dyrke disse delene separat under et egnet medium, sa Churchill i en tale i 1931.