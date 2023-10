Slik lager du fårikål på tre forskjellige måter

Mens noen «fåretrekker» at kålen skal være grønn ved servering, mener andre at kålen ikke er ferdig før den er brun:

«Du ser at den begynner å bli ferdig når kålen er lett brunlig. De fleste tar den av for tidlig fordi de vil at kålen skal se «pen» ut, altså at kålen fortsatt er grønnlig. Men kålen skal være brun, det er da den har trukket til seg nok smak og fårikålen blir skikkelig god,» har God Morgen Norges Wenche Andersen sagt til Godt tidligere.