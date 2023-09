Cotton Candy-druer: – Virkelig tatt av

Plommer , epler , matpakker og sopp , det er mange tegn på at høsten er her. En av nykommerne på høstlisten er Cotton Candy-druer.

– I fjor eksploderte interessen, med god drahjelp fra omtale i sosiale medier. Vi var derfor ganske sikre på at enda flere ville få øyene opp for Cotton Candy, og tok vi inn enda større volumer i år for at det skulle være nok druer til alle, sier Skjæveland.