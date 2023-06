Utsolgt for Tines iskaffe: – Svært stor etterspørsel

26. juni 2023 Aktuelt

TOMME HYLLER: Slik ser det ut på Coop Prix i Akersgata. Foto: Helene Mariussen

I mai opplyste Tine at de håpet å produsere nok iskaffe frem mot sommeren. Nesten to måneder senere er de fortsatt utsolgt for flere typer.

– Det er stor etterspørsel etter noen varianter iskaffe som vi ikke har klart å levere.

Det sier pressevakt i Tine, Peder Buskenes.

I mai skrev Romerikes Blad at Tine slet med å produsere nok.

Stor etterspørsel

Det er tre typer iskaffe som har hatt vedvarende leveringsutfordringer:

Iskaffe Latte uten sukker

Iskaffe Cappuccino uten sukker

Iskaffe Brasileiro

– Grunnen er rett og slett at det har vært svært stor etterspørsel hos norske forbrukere, skriver pressevakt i Tine, Peder Buskenes, i en e-post til Godt fredag.

– Hva er grunnen til at dere ikke klarer å dekke etterspørselen?

– Det er snakk om så høye volumer på TINE iskaffe at vi ikke klarer å produsere nok.

TYNT I REKKENE: Halvparten av Tines iskaffer er utsolgt hos Oda.no. Foto: Skjermdump fra Oda.no

Jobber med å øke produksjonen

Et søk på Odas nettsider viser at fem av ti iskaffer fra Tine er «utsolgt fra leverandør». Akkurat de samme produktene er også utsolgt på Meny.no.

– Vi jobber med å øke produksjonskapasiteten og håper at vi klarer å levere i henhold til etterspørsel i løpet av sommeren. Vi er uansett glad for at disse produktene slår enda bedre an hos forbrukerne enn vi har tatt høyde for, skriver Buskenes.

I tillegg til Tine produserer både Starbucks, Kolonihagen, Rørosmeieriet og mindre produsenter iskaffe som selges dagligvarebutikker. For eksempel har Coop sitt eget iskaffemerke.

Håper å dekke behovet om noen uker

I mai uttalte Tine til Romerikes Blad at det ville ta frem mot sommeren for å klare å dekke etterspørselen. Snart er det juli, og Østlandet legger bak seg flere uker med opp mot 30 grader – men iskaffen lar likevel vente på seg.

Pressevakt i Tine, Unni P. Christensen, som har svart på oppfølgingsspørsmål denne uken, skriver til Godt at de i løpet av noen uker satser på å være tilbake med alle variantene.

– Har dere bommet på beregningene?

– Vi produserer hva remmer og tøy kan holde, men ser at våre sommerkampanjer, kombinert med fantastisk vær, gjør at Ola og Kari plukker med seg enda mer enn vi hadde beregnet.

– De ansatte jobber ekstravakter og står virkelig på, og vi utnytter all produksjonskapasitet vi har.

UTSOLGT: På Coop Prix var det utsolgt for Iskaffe Brasileiro. Foto: Helene Mariussen

Selger stadig mer

Tine opplyser at salget av smakstilsatt melk – iskaffe og sjokolademelk – aldri har solgt mer enn i fjor. Tallene for i år ser også lovende ut.

– Vi er utrolig glade for at folk nå nesten går mann av huse for å kjøle seg ned med en iskaffe i sommervarmen. De siste fire ukene har vi hatt en volumvekst fra fjoråret på 20 prosent, skriver Christensen til Godt-redaksjonen.

– Burde dere tatt høyde for denne utviklingen?

– Iskaffe finnes i mange varianter og smaker, og selv om noen smaker innimellom kan være vanskelig å få tak, finner de fleste en variant de liker.

Finner du ikke din iskaffefavoritt i butikkene? Da har vi et par oppskrifter du bør sjekke ut:

Vil du lese mer om sommerlig drikke? I Den lille sommerdrikkeboken kan du få tips til sesongens beste vin, bobler, øl og drinker.

Publisert: 26.06.2023 kl. 15:40

Oppdatert: 27.06.2023 kl. 14:41 Del

