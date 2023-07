Guide: Deilig is fra hele Norge

ISKALDE FRISTELSER: I fargerike isdisker over hele landet.

Brunostis, is med akevitt, skillingsbolle-smak eller sorbé av lokale epler? I hele Norge lages det deilig iskrem og gelato – her er 15 små, norske isprodusenter.

Vi spurte Godt-leserne om tips, og laget en guide med 17 av stedene du kan smake på norsk is, laget av små, uavhengige produsenter.

Sommervarmen gir rekordsalg av is

Dypt inn i en fjord på Møre, produserer den lille iskremfabrikken Storfjord iskrem . Deres spesialitet er brunostis av lokal geitemelk og annen is med norske råvarer, som sorbé av frukt og bær fra bønder i Valldal.

– Blant annet en nydelig eplesorbé vil bli introdusert her, med eplemost fra Skarbø Gard på Stranda. Den har en frisk og god smak av ferske, norske epler, sier grunnlegger og daglig leder Silje Lee Knutsen til Godt.

Du kan finne is fra Storfjord Iskrem i utvalgte Coop-, Meny og Spar-butikker, samt kafeer på Sunnmøre, Bygdøy Kolonial i Oslo og Skåtøy Kafé i Kragerø.

– Vi lager ikke iskrem eller is, vi er stolt produsent av ekte, italiensk gelato. Det er ikke bare forskjellige ord, det handler om svært ulik opprinnelse, utvalg av råvarer, produksjonsprosess og dedikasjon, sier Jolanta Ulys, til Godt.

I Bergen setter man pris på solskinnsdagene, gjerne med å nyte en kule av Hallaisen sin hjemmelagede iskrem. Den er basert på råvarer fra Vestlandet samt et utvalg eksotiske ingredienser.

– Vi er inspirert av den klassisk franske iskremstilen, med fokus på fløte og eggeplomme, for en jevn og kremete tekstur. Mens vi tar inspirasjon fra hele verden, er vi kanskje mest kjent for vår skillingsbolle-smak. Ja, det smaker faktisk skillingsbolle, sier May Yee i Hallaisen.