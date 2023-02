Torjus spiser bare butikkenes søppel

Likevel bugner søppelkassene utenfor din nærmeste matbutikk mest sannsynlig over med det mange mener er helt spiselig mat. Derfor har flere og flere begynt å forsyne seg fra de nevnte søppelbøttene i form av dumpster diving.

Men for Instagramkokken Torjus Bredvold er dumpster divingen mer enn en sjelden hobby, han har nemlig levd på butikkenes matavfall i hele januar.

Søppelgourmet

– Hele konseptet er at jeg skal leve på butikkenes matsøppel i 30 dager, forteller Bredvold.

UTVALG: På én tur hentet Bredvold inn varer til både frokost, lunsj og middag for flere dager.

– Bunnlinjen er jo at vi trenger en matkastelov. Det er løsningen, legger han til.

Bredvold har delt søppel-dietten med følgerne sine på Instagram, og til tross for noen litt spesielle matkombinasjoner, vil de fleste rettene både overraske og imponere.

Stort miljø

Til tross for den økende interessen for dumpster diving, er det faktisk et lovbrudd. Søppel er nemlig ikke eierløst, så det å forsyne seg av noen andres søppel kan føre til en bot som blir registrert på rullebladet.