Sedir gjør matlaging til poesi: – Det er gøy å lage noe vakkert

11. november 2022 Aktuelt

ENKELT: Sedir Ajeenah er ikke opptatt av avanserte teknikker. Å skape noe av de råvarene man har for hånden er mer interessant for ham. Elvira Glänte

Åsa H. Aaberge Journalist Lagre artikkel

Bakte druer, en klunk prosecco fra i går, fluffy lysgrønne salvieblader og ildrød chili mot en myk, hvit og deilig ost – rettene til svenske Sedir Ajeenah er like estetiske, som de er delikate.

I sin første kokebok «Processen», som ble utgitt i Sverige tidligere i år, viser Sedir Ajeenah hvordan enkle råvarer man har for hånden, kan danderes om til de vakreste og mest smakfulle retter.

Det er ikke innviklede teknikker og kompliserte redskap som skaper måltidene, for Sedir. Det er det farger, kontraster og råvarer i harmoni.

– Jeg elsker å skape retter som er vakre å se på. Oppskrifter der man bruker ganske få, enkle råvarer og der man ikke behøver å holde på med avanserte teknikker. Og jeg har aldri følt meg komfortabel med avanserte tilberedningsteknikker. Mange spør meg om tips til utstyr, men jeg har bare to kniver, to skjærebrett og to stekepanner, sier Sedir til Godt.

– Jeg er mer nysgjerrig på hva man skape med det som finnes for hånden, heller enn å gå på jakt etter obskure råvarer. Det er gøy å lage noe vakkert og godt med en purreløk eller hvite bønner, to råvarer som gjerne ikke er så etterspurt.

– Hvordan føler du at din matlaging representerer deg som person?

– Mat har alltid spilt en stor rolle i min families liv. Vi feirer livets fremganger – og sørger livets tilbakeslag – rundt bordet. Det er på en måte der livet skjer. Jeg har alltid likt å stå på kjøkkenet. Instagram har gjort at jeg kan invitere hele verden inn på vårt kjøkken hjemme. Men jeg er også bevist på at det er maten som skal stå i sentrum.

For Sedir er det nemlig ikke han selv som person, men det han skaper gjennom mat, som skal inspirere de drøye 20.000 menneskene som følger han på Instagram.

Kokeboken er for øvrig et resultat av at Sedir, som har bakgrunn innen kreativ kommunikasjon, under pandemien startet å dele bilder av måltidene han laget hjemme. Postene og oppskriftene hans, fremstår smått poetisk, enkle, pene bilder, ofte akkompagnert av billedlige tekster. Man blir både glad og får vann i munnen.

– Bildene og oppskriftene du deler er alltid fargerike og estetisk forlokkende. Er mat et kreativt utløp for deg?

– Jeg liker å bruke få råvarer i hver rett. Utenom at smakene blir tydeligere, så synes jeg også det ser finere ut når man faktisk ser hva man har fremfor seg på tallerkenen. Det fine med mat er at man selv bestemmer hva man synes er vakkert, og finnes uendelige måter å dandere det på.

– Jeg liker godt dramatiske farger og er besatt av ferske urter; Deres fine former og farge. Salviens fluffy blader, er et kunstverk i seg selv. Ferske urter sammen med det lysegrønne skimmeret av hakkede pistasjnøtter, kan man strø over alt fra burrata til pasta. Jeg har dedikert et helt kapittel til ferske urter i kokeboken min.

Sedir-oppskrifter hvor ferske urter spiller hovedrollen inkluderer alt fra pastaretter med fire forskjellige urter til estragonsmør, kongereker med rosmarin og labneh med ferske urter.

URTEBESATT: Sedir elsker ferske urter og bruker dem i et vidt spekter av retter. Dette er ingrediensene til pappardelle med ferske urter og grønn chili. Oppskriften finner du nederst i saken. PETTER BACKLUND

– Hva er din favorittoppskrift fra boken?

– Utenpå bokens omslag står det en oppskrift på burrata med smørstekte aprikoser, pistasjnøtter, dill og mynte. Det er fine og litt uvanlige farger i mat. Dessverre sluttet aprikos-sesongen akkurat, så jeg burde kanskje nevne en annen oppskrift som har en spesiell plass i mitt hjerte? Min versjon av den litt slitte pastaretten «Cacio e Pepe». Oppskriften min inneholder noen alvorlige regelbrudd, blant annet en dash rød miso.

– Hva er dine beste minner med mat, og hvordan vil du skape matminner for din egen familie?

– Jeg ble pappa for 2,5 år siden og det har vakt liv i ganske mange gamle minner fra min egen barndom. Jeg og mamma pleide å lage enkle deiger som vi kjevlet ut og grillet direkte på gasskomfyren. Det ble best når deler av brødet tok fyr og begynte å ryke lett. Nå er jeg 36 år, og jeg griller brød på samme måte, rett over flammen. Jeg håper at det, sammen med kjærligheten til mat, går i arv til min lille sønn. Om han vil, selvfølgelig. Han velger selv.

POP-UP: Grønnsakhandelen fulgte samme visuelle konsept som Sedirs kokebok. Elvira Glänte

Sedir er opptatt av at ikke at noen skal føle seg pålagt til å være glad i å lage mat:

– Det er helt greit å ikke like å lage mat. Mat kan være så ekstremt belastet, jeg tror det er en forventning eller et press på folk om å elske å være på kjøkkenet. Jeg synes det er helt greit å ikke elske tiden på kjøkkenet på samme måte som jeg og mange andre gjør. Vi må alle få være ulike.

– Etter bok, hva er neste drøm?

– Jeg er faktisk midt i en drøm nå. For noen dager siden åpnet jeg en grønnsakhandel som het «Processen», der man kunne handle noen utvalgte råvarer til oppskriftene fra min kokebok ved samme navn. Den var åpen i bare 48 timer, men jeg lever fremdeles på de gode følelsene nå i ettertid, og tenker å nyte de en stund til før jeg starter på neste prosjekt.

– Mat er i fokus i livet mitt, og det er der jeg føler at jeg får utløp for alt. Spesielt også med sideprosjektene, som helgens grønnsakhandel.

SIDEPROSJEKT: En grønnsakshandel som kun var åpen i 48 timer var et prosjekt Sedir sier han lever på i ettertid. Elvira Glänte

– Hva håper du oppskriftene og prosjektene dine kan bety for folk?

– Min drøm er å skape noe som andre kjenner seg inspirert av, som gir energi. Når noen skriver til meg og sier at de kjenner seg tryggere på kjøkkenet takket være mine oppskrifter så blir jeg rørt. Det er nok det fineste jeg kan høre. Jeg tror at alle mennesker har en iboende evne og kraft til å lage mat og presentere vakker mat for seg selv og de rundt seg. Jeg ønsker å gi tillit, sier Sedir.

Lar du deg friste av Sedirs matlaging? Prøv disse oppskriftene fra hans kokebok «Processen»:

Publisert: 11.11.2022 kl. 16:00 Del

Finn flere artikler : Mat Råvarer Bok

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny