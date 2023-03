Redaksjonens favoritter: Pizza i Oslo

Best Friends Pizza

Her får du nydelig sprø og saftig bunn, og spennende toppings, som vegetaralternativet med blomkål og pinjekjerner, eller en helt nydelig variant med forskjellige sopper, et hint av sitron og ferskost.

Betal 35 kroner for å få ekstra kjøtt på toppen, dermed kan du mikse vegetarvariantene med for eksempel «Italian country ham» og få en juicy drøm av en pizza.

Lofthus Samvirkelag

Under den trasige tiden pandemien var, var det viktig å ha små høydepunkter å se frem til. Ett av disse ble for oss å bestille pizza fra vår lokale Lofthus Samvirkelag hver lørdag.

Little Italy

Jungel Pizza

De overrasker dessuten med eksepsjonelt gode vegetariske og veganske alternativer. Hvem skulle tro at en pizza med skivet amadinepotet skulle være et spennende alternativ? Det handler om at Jungel pizza er utrolig god på å balansere smakene: Her er både chiliflak og hvitløk en viktig ingrediens.