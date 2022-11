Slik bruker du persimon

Du har kanskje sett den runde, guloransje frukten i nærbutikken din i det siste? Den som minner om fargen til en appelsin, men har formen og spensten til en stor tomat. Under skallet skjuler det seg en saftig og søt frukt med et hint av vanilje.

I 2014 skrev Godt om persimon som den gang var et sporadisk syn mellom epler og bananer. Nå får den stadig mer hylleplass i frukt og grøntavdelingen.

– Tilgjengeligheten har økt og mange har fått øynene opp for denne frukten, sier Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Salget av kakiplommer i Norge har nemlig økt med over 30 prosent de siste fem årene, viser tall fra frukt- og grøntstatistikken for 2020.

Slik vet du at den er moden

Kjær frukt, flere navn. Frukten går også under navnene kaki og sharon, som er to alternative sorter. Persimon er den spanske varianten av kaki og den som det er mest av i norske butikker nå.

Fellesnevneren er at smaken er ganske lik. Det som skiller de forskjellige sortene er størrelsen og fasongen.

I likhet med avokado smaker persimon best når den er moden. Da er den sterk oransje i fargen og skallet er glassaktig og nesten gjennomsiktig.

– En moden persimon er veldig myk i konsistensen, så det kan være noe å være klar over når du handler den inn, så du ikke ender opp med en hard, umoden frukt, tipser kokebokforfatter og matblogger Vidar Bergum.

Passer med kanel

– Siste gang jeg spiste det var faktisk da jeg var i Antakya for en stund siden og bodde hos noen venner. Der fikk jeg det servert som den er, rett fra treet mens vi slappet av i hagen deres. Bedre kan det vel ikke bli! Saftig og med en honningaktig sødme, selv om det da var helt i starten av sesongen.

Den søte og aprikosaktige smaken gjør at frukten passer perfekt i desserter.

– Foruten å spises som frukt, brukes persimon oftest til desserter her jeg bor. Den må gjerne varmebehandles, og er for eksempel fin til å skive opp og legge på toppen av en kake, litt som vi gjør når vi lager eplekake. Persimon passer for øvrig veldig godt sammen med kanel, så hvorfor ikke bruke favorittoppskriften på eplekake til å lage persimonkake? Gjerne med noen nøtter på toppen i tillegg.